بكين: لا توجد خلافات استراتيجية جوهرية أو نزاع بين الصين وأوروبا

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قال المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، “وانغ تشاو”، اليوم السبت، إنه لا يوجد أي خلاف استراتيجي جوهري أو نزاع بين الصين وأوروبا.

وأضاف “وانج” – في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن “ما يربط الصين وأوروبا هو مصالح مشتركة واسعة النطاق وأساس التعاون الذي تم بناؤه على مدار أعوام عديدة”، مؤكدا أن “بلاده تعتبر أوروبا دائما شريكا استراتيجيا شاملا”، معربا عن “أمله في أن يعمل الجانب الأوروبي مع الصين لإجراء المزيد من الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق نتائج مربحة للجانبين”.

في السياق، أشار وانج إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز النظام القانوني فيما يتعلق بالمزيد من الانفتاح، وإلى التزامها بتعزيز سيادة القانون فيما يتعلق بحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية.

وشدد المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني على التزام بكين الدائم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، والعمل على حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة وتعزيز التعاون مع جميع الدول بناء على المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، مع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

في سياق آخر، قال وانج تشاو إنه من المقرر أن تفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية للصين، أعمالها صباح يوم غد الأحد، على أن تُختتم صباح يوم 13 مارس الجاري.

وأوضح أنه إلى جانب مراجعة سلسلة من التقارير بما في ذلك تقرير عمل الحكومة، سيتداول نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أيضاً في مسودة مشروع تعديل على القانون التشريعي وخطة حول إصلاح مؤسسات مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الدورة السنوية ستنتخب وتقرر أيضا أعضاء أجهزة الدولة.