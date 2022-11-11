بلاتر: يجب استبعاد إيران من مونديال قطـر

نقلت صحيفة سويسرية، يوم الجمعة، عن سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قوله إنه يعتقد بضرورة استبعاد إيران من المشاركة في نهائيات مونديال 2022 المقبلة في قطر.

ونقلت صحيفة “بليك” الشعبية عن بلاتر قوله: “يجب استبعاد إيران من نهائيات كأس العالم”، موضحة أن بلاتر طالب بإجراءات قاسية ضد إيران قائلا إنه كان سيستبعدها من البطولة العالمية لو كان لا يزال رئيسا للفيفا.

ونقلت عنه استغرابه من عدم اتخاذ رئيس الفيفا الحالي جاني إنفانتينو موقفا واضحا تجاه إيران، ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل