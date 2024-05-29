بلاتر يكشف كواليس عزله من منصبه في الاتحاد الدولي لكرة القدم

كشف السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق كواليس عزله من منصبه في عام 2015، وذلك بناء على التحقيقات التي كانت تُجرى في لجنة القيم، حيث تولى الكاميروني عيسى حياتو رئاسة فيفا بصورة مؤقتة خلفا لبلاتر في هذا التوقيت.

وقال بلاتر في تصريحات تليفزيونية: ” تم عزلي من منصب رئيس فيفا في 2015 بعد انقلاب ميشيل بلاتيني والآخرين ضدي”.

وأضاف: “ولكن بعد قرار المحكمة حصلت على براءتي، وأنا الآن رجل حر وسعيد وسط عائلتي الصغيرة التي تكبر وتنمو وسط حياة اجتماعية رائعة في مدينة زيوريخ السويسرية، وسأموت هُنا في زيوريخ”

وتابع: “جماهير كرة القدم هي القوة الناعمة للعبة ولعبتنا مثال للعدالة ووسيلة اجتماعية وثقافية بين الشعوب”

وأتم: “وأيضا لها قيمة اقتصادية وتضخ العديد من المليارات من الدولارات للمؤسسات الإعلامية الناقلة للمباريات والبطولات، وكرة القدم لعبة مؤثرة في الكثير من الناس والجميع يلتف حولها”