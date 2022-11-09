بلا مؤهلات صحية.. وافدون ينشؤون عيادة طبية لمعالجة المرضى في الرياض (فيديو)

المناطق ـ الرياض

ألقت الأجهزة المعنية، القبض على عدد من الوافدين لإقامتهم عيادة طبية بلا تراخيص نظامية ولا مؤهلات صحية، لمعالجة المرضى في الرياض.

وأوضحت أمانة الرياض، أن الوافدين خصصوا غرفة لسحب عينات الدم وأخرى للتنويم داخل شقة سكنية وسط الرياض.

وبينت أنه بعد التتبع تم ضبطهم بالتعاون مع 14 جهة حكومية وخدمية، وتمت مصادرة الأدوية، وإغلاق الموقع، واستدعاء المالك لنيل العقوبات الرادعة.