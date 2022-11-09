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بلا مؤهلات صحية.. وافدون ينشؤون عيادة طبية لمعالجة المرضى في الرياض (فيديو)

تم ضبطهم بالتعاون مع 14 جهة حكومية

صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 10:32 مساءً
الرياض

المناطق ـ الرياض

ألقت الأجهزة المعنية، القبض على عدد من الوافدين لإقامتهم عيادة طبية بلا تراخيص نظامية ولا مؤهلات صحية، لمعالجة المرضى في الرياض.

وأوضحت أمانة الرياض، أن الوافدين خصصوا غرفة لسحب عينات الدم وأخرى للتنويم  داخل شقة سكنية وسط الرياض.

وبينت أنه بعد التتبع تم ضبطهم بالتعاون مع 14 جهة حكومية وخدمية، وتمت مصادرة الأدوية، وإغلاق الموقع، واستدعاء المالك لنيل العقوبات الرادعة.

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صورة ahmed hammad ahmed hammad تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 10:32 مساءً
صورة ahmed hammad

ahmed hammad

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