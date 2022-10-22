بلدية الخبر ترصد 85 مخالفة على المباني قيد الإنشاء من خلال 357 جولة رقابية نفذتها خلال شهر

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نفذت بلدية محافظة الخبر، خلال شهر،357 جولة رقابية على المباني تحت الأنشاء، رصدت خلالها 85 مخالفة، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، والتي تأتي بالتزامن مع الجهود المكثفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي، بأن هذه الحملة تأتي مواصلة للخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، موضحاً أنه تم تكثيف الجولات الرقابية على المباني قيد الإنشاء، مشيرا الى أن المخالفات التي تم رصدها تركزت في عدم الالتزام بتسوير موقع الانشاء، وعدم الالتزام بنظافة الموقع، وترك المخلفات، وعدم وجود حاوية، واستخدام الساحات والطرق في وضع مواد البناء.

وأكد المهندس مشعل الحربي على أن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية لضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، داعيا الجميع إلى المحافظة على المظهر العام للمدينة، مؤكدا على كافة ملاك ومقاولي المباني تحت الإنشاء بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها.