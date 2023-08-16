بلدية الخرج تبدأ بتنفيذ مشروعات لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول

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بدأت بلدية محافظة الخرج في تنفيذ عددًا من المشروعات التي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول عن الطرقات والأحياء السكنية.

وأوضحت بلدية الخرج أن المشاريع الجاري تنفيذها داخل النطاق العمراني تشمل صيانة وقائية لمعالجة تصريف السيول وشبكات عبارات تصريف مياه الأمطار ومعالجة تجمعات المياه وتعديل مناسيب الشوارع بطول 6910 أمتار طولي.

وبينت أن المشاريع تبلغ قيمتها 8 ملايين ريال وتهدف إلى رفع مستوى السلامة للسكان والممتلكات وتشمل تسعة مواقع مختلفة بالمحافظة منها طريق الملك عبدالعزيز وصولاً لمقبرة الناصفة، وموقعين بطريق الملك عبدالله ، وموقع بطريق الملك سعود وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وطريق عمرو بن العاص وطريق الأمير ناصر بن عبدالعزيز وشارع كعب الإزدي المحاذي لحي اليرموك.

وأشارت بلدية الخرج أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يأتي ضمن تطوير البنية التحتية ، وتحسين جودة الحياة.