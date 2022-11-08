بلدية الخفجي: اكتمال الاستعدادات والجاهزية لموسم الأمطار

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أكملت بلدية محافظة الخفجي استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام، من خلال وضع خطة متكاملة واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار، وكذلك من خلال الوقوف المباشر فرق الطوارئ للبلدية، والتأكد من جاهزية محطة تصريف مياه الأمطار، وصيانة وتنظيف قنوات التصريف.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، إلى أن الخطة تشمل استعداد جميع مرافق البلدية وأجهزتها لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، حيث تم تنظيف جميع قنوات تصريف مياه الأمطار من الشوائب والأتربة العالقة، كما تم أيضاً عمل صيانة لمضخات المياه بالمحطات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، والتأكيد على جاهزية جميع معدات سحب مياه الأمطار واستعدادها لأي طارئ عند الحاجة إليها.

وأكد الحميداني على أنه سيتم نشر 16 سيارة ومعدات وآليات، بالإضافة الى أكثر من 40 سائق آلية وعامل لمتابعة سير قنوات التصريف في الشوارع الرئيسة والطرق المهمة للعمل على سحب كميات المياه منعاً لتجمعها بواسطة عدد من سيارات سحب المياه والمعدات التي سيتم توزيعها على الشوارع المحافظة في حال هطول الأمطار.

ودعا المهندس ” الحميداني ” الجميع بالمحافظة إلى التعاون مع البلدية في كافة الملاحظات البلدية والبلاغات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.