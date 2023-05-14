بلدية الخفجي ترفع أكثر من 3000 م3 مخلفات ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري

أسفرت حملة النظافة التي نفذتها بلدية محافظة الخفجي، خلال الأسبوع الماضي، عن رفع 3250 متراً مكعباً من المخلفات مجهولة المصدر، والنفايات الصلبة والكنس الآلي واليدوي، كما قامت بأعمال التعقيم والرش بالمبيدات في عدد من الأماكن، ورش التضبيب الحراري بشوارع المحافظة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.

من جهته أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، بأن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي بكمية “750” متراً مكعب من الرمال، واستهلاك أكثر من “3000” كيس نفايات سعة 50 جالون لنظافة الشاطئ، والالتقاطات بالواجهة البحرية، وإزالة كمية 1200 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، بالإضافة الى رفع 1300 متر مكعب من النفايات الصلبة بالمحافظة وإزالة 2600 طن من النفايات المنزلية، مشيراً الى أن البلدية قامت بأعمال الرش والتعقيم لعدد من المواقع بالمبيدات، ورش التضبيب الحراري بالأحياء السكنية، حيث شارك في ذلك أكثر من بـ “6” معدة و “40” عاملاً لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

وأبان المهندس الحميداني، بأنه تم استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة وساحاتها، بمشاركة 12 من المراقبين ومسؤولي البلدية من الفرق الميدانية، والتي ساهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي، مضيفاً الى أنه تم تأمين عدد من حاويات النفايات في بعض الأحياء واستبدل التالف منها، وتعميد فرق الميدانية خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات الصلبة ومسح الساحات ورفع الالتقاطات البلاستيكية والمعدنية والورقية والمعلبات.

وأكد على أن البلدية تسعى من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.

ودعا المهندس الحميداني الجميع للتعاون وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.