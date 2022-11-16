بلدية القطيف: ترقية 35 موظف من المرتبة الخامسة حتى العاشرة

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أصدر رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، عدد من القرارات تقضي بترقية ٣٥ موظفًا من منسوبي البلدية، بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة.

وبارك المهندس القرني للجميع ترقياتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهود لخدمة القطيف، مشيراً إلى أن الترقيات تأتي في إطار جهود البلدية لتوفير أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية في بيئةِ عملٍ مُستقرة مُحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.

من جهته أوضح الأستاذ وليد بن عبد العزيز العيسى، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية ببلدية محافظة القطيف، بأنَّ القرارات شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وشملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات، وذلك لكل من توفرت بهم شروط الترقية، مؤكداً حرص البلدية على دعم كافة الموظفين والموظفات ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، ودفعهم إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية.

كما أعرب الموظفين المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لرئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، على هذه الثقة وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة المنسوبين وتحفيزه المستمر، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يعينهم على أداء واجباتهم على أكمل وجه.

وشملت الترقيات، حسين مهدي أحمد صليل، أبراهيم عون المشهد، عبد اللطيف محمد ناصر العبداللطيف، عيسى حسن عيسى القروص، ناجي عبدالله حسين آل عمار ،حبيب محمد حسن دغام، علي محمد احمد ال بطي، هاني احمد جاسم العسيف، محمد سعيد عبدالله الشمالي، ابراهيم عبدالله السهوا، باسم أحمد حسن الجنبي، حمود أحمد فلاح الخالدي، شبيب حبيب شبيب الخالدي، عبد الحليم علي عبد الله ال عباس، أسامة أحمد مكي ال خميس، باقر رضي حميد الماجد، رضا سعيد أحمد ال يوسف، عبد الله إبراهيم عبد الله الذوادي، غسان عمران عباس الرمضان، علي أحمد إبراهيم اعجيمي، علي حسين عبد الله ال قنبر، عبد الله يوسف حسن ال دعبل، عماد منصور حسن المرهون، محمد عبد الله صالح ال غريب، محمد صالح حمد ال سوار، علي صالح صالح الحساوي، علي محمد حسن ال باشا عبد العزيز حسن محمد ال عبدربه، محمد إبراهيم عباس الخباز، محمد علي طاهر الحنفوش، مؤيد عبدالكريم سلمان البناي، ناصر جعفر مكي سليس، نايف عبد الله جراح العلي، أحمد علي عبد الله الناصر، حسن علي رضي ال محمود.