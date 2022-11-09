بلدية القطيف تستهدف 1842 حي ضمن جولاتها في الاصحاح البيئي

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استهدفت بلدية محافظة القطيف، خلال شهر أكتوبر ونوفمبر الحالي ١٨٤٢ حي، وقامت بتطهير وتعقيم ٣٦٠ موقع، ومعالجة ٢٧ تجمع مائي، واستخدمت ٩٧٥ لتر من المبيدات السائلة و٢٠٨ كجم من المبيدات الجافة بمختلف الأحياء وشوارع المحافظة، وذلك خطتها المكثفة وجهودها الميدانية المستمرة لتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي، بهدف الوصول إلى أعلى معدلات النظافة والإصحاح البيئي.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، استمرار البلدية في جولاتها في الإصحاح البيئي والاهتمام لجعل القطيف صحية وآمنة، وخالية من الأوبئة وفق استراتيجية متكاملة تغطي أنحاء كافة المدن والبلدات والواجهات البحرية والحدائق، لتوفير الحماية اللازمة للسكان والزوار,

وقال إنه الى جانب ذلك وحفاظاً على بيئة القطيف وأجوائها، قامت البلدية بالتركيز على المسببات الرئيسية للتلوث ومن أهمها، إفراغ وتطهير الحاويات، ورصد البؤر والتجمعات المائية ومعالجتها، مشيرا الى وضع خطة لعدد من البرامج التوعوية للمجتمع داخل المدارس والأسواق وغيرها باعتبارها جزءا وشريكا مهما في استحكام حلقة مكافحة آفات الصحة العامة وإنجاحها.

ودعا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن ملاحظات الصحة العامة والنظافة من خلال مركز البلاغات 940.