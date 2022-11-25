بلدية القطيف والصحة ينظمان مبادرة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر

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نظمت بلدية محافظة ‫القطيف، بالشراكة مع مستشفى القطيف المركزي مساء اليوم الجمعة ١٠ جمادى الأولى 1444هـ -٢٥ نوفمبر 2022م، مبادرة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكر، في كورنيش المجيدية بالقطيف، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للبلدية لنشر الوقاية الصحية بين السكان، وضمن أهداف وزارة الصحة في نشر الثقافة الاحترازية بين أفراد المجتمع عبر الفحوصات الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة المهندس صالح بن محمد القرني، يأتي تفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وتستهدف الحملة الأهالي في الواجهات البحرية للتوعية والفحص، كما تحتوي على أركان متعددة لتوعية المرضى بكيفية التعامل مع السكري والحد من مضاعفاته.

وتندرج المبادرة ضمن مبادرات الشراكة المجتمعية، حيث شارك في المبادرة ١٠٠ متطوع ومتطوعة، وتسعى البلدية من خلالها إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة، لدعم أنشطتها وأهدافها في شتى المجالات.