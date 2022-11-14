بلدية النعيرية تستعد لطرح المنطقة الصناعية الجديدة عبر منصة ” فرص”

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كشفت بلدية محافظة النعيرية، عن أعمالها خلال الفترة الماضية بالمنطقة الصناعية بحي المحمدية بالمحافظة، وجهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد بن علي اليامي، بأن الفرق الرقابية وإدارة تنمية الاستثمارات بالبلدية تقوم بتكثيف الجولات الميدانية بشكل مستمر على محلات المنطقة الصناعية بحي المحمدية والموجودة بداخل المدينة، وإيقاف التراخيص وعدم السماح بالتجديد عبر نظام (بلدي)، وتوجيه الاشعارات والإنذارات لأصحاب الورش والمحلات المهنية وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بالإخلاء، وذلك استعداداً لنقلهم إلى الموقع البديل الذي حددته البلدية خارج التجمعات السكانية.

وأبان المهندس محمد اليامي بأنه جارِ العمل حاليًا على إنشاء منطقة صناعية نموذجية شمال مخطط سوق الأنعام بالمدخل الشمالي للمحافظة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من فتح وردم وتسوية الشوارع الرئيسية والداخلية للمخطط، ويجري حاليًا العمل على استكمال أعمال السفلتة، حيث تم الانتهاء من سفلتة إجمالي مساحة (39.000 م2) حتى الآن.

وأكد رئيس البلدية على أنه سيتم طرح المنطقة الصناعية الجديدة مع سكن العمالة كفرص استثمارية عبر منصة “فرص” منوهًا أن ذلك يسهم في رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية بين المستثمرين وتسهيل وصول جميع الفرص المعلن عنها في بوابة موحدة مما يسهم في رفع قاعدة المتنافسين وينعكس ايجاباً على تنمية المدن.