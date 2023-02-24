بلدية الهياثم تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات مختلفة

المناطق-الرياض

رعى رئيس مركز الهياثم خالد بن محمد بن حشر احتفالات الأهالي بمناسبة يوم التأسيس التي أقامتها بلدية الهياثم.

وشهدت الفعاليات المتنوعة العرضة السعودية والخيمة التراثية وركن الطفل وركن التصوير والجلسات التراثية إضافة إلى المسرح الذي حمل هوية يوم التأسيس بمشاركة الفرق الاستعراضية والأزياء التراثية.

وأوضح رئيس بلدية الهياثم الأستاذ بدر بن عيد الدلبحي أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم ليكون في 22 فبراير من كل عام، يسهم في تعزيز معاني الانتماء والولاء للوطن الغالي والقيادة الرشيدة، ويخليد صفحات مضيئة من تاريخ المملكة العربية السعودية تمتد على مدى ثلاثة قرون نفخر بها على مر الأجيال.

وأضاف “الدلبحي” ان بلدية الهياثم استعدت منذ وقت مبكر للاحتفاء بيوم التأسيس من خلآل تزيين الطرقات بالإعلام إضافة إلى تجهيز موقع الاحتفال بكافة الإمكانيات لاحتفاء أهالي وزوار الهياثم بيوم التأسيس.