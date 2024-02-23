بلدية الهياثم تختتم فعاليات يوم التأسيس

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اختتمت بلدية الهياثم فعاليات يوم التأسيس بعد أن استمرت لمدة يومين شهدت خلالها الفعاليات المتنوعة ومنها العرضة السعودية وممر التأسيس والمسرح وسوق الأولين وركن القهوة السعودية وطبخ الأولين ومسابقة أفضل زي تراثي وعرض الخيول والصقور.

كما شهدت الفعاليات تفاعل من الحضور ومشاركة الجهات التعليمية وتقديم البلدية هدايا للزوار بهذه المناسبة الوطنية.

جدير بالذكر أن الفعاليات التي نظمتها بلدية الهياثم بمناسبة يوم التأسيس تأتي امتدادًا لتوجه أمانة منطقة الرياض بأن يكون دور البلديات نابض بالحياة ومتفاعل مع السكان والزوار من أجل توفير بيئة جاذبة للأنشطة المعززة للتلاحم والترابط المجتمعي.