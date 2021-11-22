بلدية بيشة تطرح ٢٣ فرصةً استثماريةً متنوعةً بالمحافظة

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أعلنت بلدية محافظة بيشة عن مجموعةٍ من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المجالات البلدية والصحية والتجارية، إلى جانب عددٍ من فرص الإنشاء والصيانة لمحلات تجارية وبوفيهات في عددٍ من الحدائق، حيث تأتي هذه الفرص المتنوعة لتعزيز العمل البلدي ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية في الكثير من المواقع والمرافق بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن هذه الفرص تمثل امتدادًا لمجموعة المشاريع الاستثمارية التي تُشرف عليها بلدية بيشة والتي تشمل مجالاتٍ متنوعة منها البلدية والتجارية والاقتصادية وفرص الإنشاء والتشغيل والصيانة لعددٍ من المحال والبوفيهات في المجمعات التجارية والحدائق العامة، مضيفاً أن آخر موعدٍ للتقديم على الفرص الاستثمارية هو يوم ٢٠٢٢/١/٢٨م في الساعة ١١:٥٩ صباحًا، مفيدًا بأن تاريخ فتح المظاريف سيكون في يوم ٢٠٢٢/١/٣٠م في الساعة ١٠ صباحًا، مؤكدًا خلال حديثه أن الفرص الاستثمارية تأتي وفق اشتراطات وضوابط معتمدة والتي سيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة بالمحافطة.

وأشار ابن جلبان إلى أن البلدية تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز التنمية والاستدامة المالية ورفع الإيرادات والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وأهالي المحافظة ومراكزها، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسة الشروط والمواصفات من خلال تحميل تطبيق (فرص) على الأجهزة الذكية أو الدخول على البوابة الإلكترونية بالقطاع البلدي.

الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة تسعى من خلال طرح هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والمميزة على توفر العديد من الفرص الوظيفية ومواكبة رؤية المملكة 2030.