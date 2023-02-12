بلدية بيشة تنهي استعداداتها لافتتاح “ليالي بيشة الشتوية” بعد يوم غدٍ

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أنهت بلدية بيشة استعداداتها لافتتاح فعاليات “ليالي بيشة الشتوية” التي تشمل الكثير من الفعاليات والبرامج المُصاحبة التي تستمر خمسة أيام، وذلك على امتداد طريق ولي العهد تقاطع طريق الرين.

وفي السياق ذاته، بين رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي آل جبان أن الافتتاح سيكون بحضور محافظ بيشة عبدالرحمن آل حامد الذي كان مطلعًا على تفاصيل الموقع وخدماته والفعاليات المُقامة، موضحًا أن البلدية أنهت أعمال التهيئة والاستعداد وأعمال النظافة والإنارة واكتمال الخدمات بالموقع وكذلك اعتماد آلية التقديم والحجز من قبل المواطنين.

وأضاف آل جلبان أن فكرة المخيمات الشتوية البرية استهوت أهالي المحافظة التي تقع خارج النطاق العمراني، لافتًا إلى أن الفعاليات ستشمل مبادرات وبرامج للكبار والصغار وفعاليات الأسر المنتجة والحرفيين التي تأتي نِتاجًا للتنسيق الدائم والفعّال مع الجهات ذات العلاقة بما ينعكس إيجابًا في دعم الحركة السياحية والاقتصادية وأسهم في توفيرِ فرصةٍ للاستمتاع بالأجواء البرية في خصوصية وأمان وتوفير خدمات متكاملة للمتنزهين.