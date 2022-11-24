بلدية بيشة تُعيد تأهيل ١٥٢٠٠٠م٢ من الطرق والشوارع وتركيب ١١٠٤ أعمدة إنارة

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في إطار جهودها الميدانية في تحسين المشهد الحضري وإعادة تأهيل الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، أنهت بلدية بيشة حزمةً من الأعمال الميدانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري.

من جهته، قال رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي آل جلبان إن البلدية تسعى دائمًا لبذل أقصى الجهود في تنفيذ المشاريع وتحقيق أعلى معايير الجودة في أعمال التوسعة والتمديد والتأهيل وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء والمرافق وفق خططٍ استراتيجيةٍ تراعي أولويات مداخل المحافظة والنمو العمراني والتزايد السكاني، موضحًا أن الأعمال الميدانية تضمنت معالجة وصيانة الشوارع في مخطط الحزامي في مرحلته الأولى وقرية آل مهدي ومدخلي المروة والمدراء وطريق الحرف بما يصل إلى ١٥٢٠٠٠م٢ إلى جانبِ دهانات الأرصفة بطول ٨٠٠٠٠م في مداخل بيشة الشمالية والجنوبية، مبينًا أنه تم كذلك صيانة البردورات بطول ٢٠٨٠٠م شمال وجنوب المحافظة فضلاً عن أعمال الدهانات المرورية بطول ١٠٠٠٠٠م، لافتًا إلى أنه وحرصًا لرفع كفاءة الطرق إلى أفضل مستوى ممكن فقد شملت الأعمال كشط وسفلتة الشوارع وإصلاح ودهان الأرصفة ومعالجة الحُفر والتشققات والإنترلوك في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة للتحسين والصيانة بمساحة ٥١٠٨م٢.

وأضاف آل جلبان الى أنه تم الانتهاء من تركيب ١١٠٤ أعمدة إنارة في عدد من الأحياء والمراكز التابعة لها، مؤكدًا في ختام حديثه بوجودِ خططٍ ودراسات يجري العمل عليها ومشاريع سيتم تنفيذها مستقبلاً تصب في تحسين المشهد الحضري من خلال إصلاح حفر الشوارع والنظافة العامة وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة ومعالجة الحفريات في مخططات ٨١ والموسى والحمة والعطف والخليج والحزامي في المرحلة الثانية بإجمالي ٣١٧٥٠٠م، مؤكدًا أن هذه الأعمال تُسهم في تعزيز مؤشرات أنسنة المدن ورفع كفاءة السلامة المرورية بالشوارع والطرق والتقاطعات وتشجيع المجتمع على رياضة المشي مع تعزيز مؤشرات الصحة العامة من أجل مستقبل مزدهر بالمحافظة.