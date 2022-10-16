بلدية بيشة تُنفذ ١٨٠٠ مهمة عمل لصيانة وتأهيل الشوارع والطرق الداخلية ومعالجة التشوه البصري

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أنهت بلدية بيشة ١٨٠٠ مهمة عمل تتعلق بأعمال النظافة والصيانة وتأهيل الشوارع وأعمال الإحلال وتحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري في الأحياء والحدائق والساحات، ضمن خطتها الميدانية التي أعدّتها للمشهد الحضري بالمحافظة التي تُنفذ بشكل مستمر ودائم.

وفي ذات السياق، قال رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان إن بلدية بيشة ممثلةً في الفرق الميدانية وفرق الصيانة أنهت في فترات صباحية ومسائية الكثير من أعمال تأهيل الشوارع والصيانة والتحسين ومعالجة مظاهر التشوه البصري المتنوعة والتي منها إزالة السيارات التالفة والمُهملة والملصقات الدعائية المُخالفة وغيرها من مظاهر التشوه التي عُولجت ميدانيًا، موضحًا أن الأعمال الميدانية تنوعت وشملت معالجة الكثير من مظاهر التشوه البصري المتنوعة وصيانة شبكات الري ودورات مياه الحدائق وألعاب الأطفال وإعادة دهان أسوار الحدائق وغسل المظلات وصيانة الملاعب إلى جانب تهذيب المسطحات الخضراء والنخيل والأشجار العامة والأشجار الوسطية في الجرز والطرقات لتكون في أفضل صورةٍ ممكنة، مؤكدًا أن فرق العمل بالبلدية كثفت كذلك أعمال النظافة الميدانية بالأحياء والمخططات السكنية على مدار ٢٤ ساعةً.

وأضاف آل جلبان أن بلدية المحافظة تملك فرق صيانة مؤهلة ومتخصصة بأعمال الصيانة والطوارئ وإنهاء الملاحظات المرصودة ومعالجتها مباشرةً، مشددًا على أهمية ومتابعة الجهود الميدانية والخدمية بما فيها أعمال الصيانة والإنارة وصحة البيئة والنظافة العامة في الحدائق وصيانة مرافقها، مطالبًا الجميع بتعزيز دورهم المجتمعي في تحسين المشهد الحضري بالمحافظة على نظافة الأماكن والمرافق والممتلكات العامة.

الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة قامت بعمل مكثف خلال الفترة الماضية شمل أعمال الإنارة والصيانة والنظافة والتحسين في الكثير من المواقع والمرافق والحدائق التي تُشرف عليها، وذلك للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المُقدّمة.