بلدية تيماء تُعيد تأهيل منتزه الأمير فهد بن سلطان بالمسطحات الخضراء

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تواصل بلدية محافظة تيماء ممثلة بالإدارة العامة لصيانة جهودها لإعادة تأهيل منتزه الأمير فهد بن سلطان. وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء التي تخدم سكان محافظه تيماء ، ولرفع مستوى الفراغات الحضارية الاجتماعية في المحافظة .

من جانبه، أكد المهندس حسن عبدالرحيم غبان رئيس بلدية تيماء أنهم سيعملون على أن يكون منتزه الأمير فهد بن سلطان مقصدًا ووجهة اجتماعية للسكان.

ولتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالخدمات المقدمة لتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وللقضاء على التشوه البصري وهي مسؤولية يتشارك فيها الجميع من اجل أن تكون تيماء اجمل بعيون اهلها وزائريها.