بلدية غرب الدمام تنفذ 946 جولة تفتيشية وترصد 269 مخالفة على المباني قيد الإنشاء

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رصدت بلدية غرب الدمام، منذ بداية الشهر الحالي، 269 مخالفة على المباني قيد الإنشاء، وذلك من خلال 946 جولة تفتيشية، قامت بها إدارة الرقابة والنظافة، والتي تأتي ضمن جهود البلدية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتنفيذ أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، بالتزامن مع الجهود المكثفة لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري المنفذة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان،

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز الشمري، بأن هذه الجولات تأتي لمواصلة الخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من الالتزام برخصة البناء وتطبيق المخططات المعتمدة والحد من مخالفات البناء بأنواعها، موضحاً أنه تم تكثيف الجولات الرقابية على المباني قيد الإنشاء، مؤكدا بأنه تم التأكد من تطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف المهندس فايز الشمري: يتم التركيز خلال الجولات على عناصر مخالفات عدة ومنها النظافة العامة للمنشأة والموقع، كذلك مخالفة لإتلاف الشوارع المسفلتة والأرصفة بعد استخدام مواد البناء بالمنشأة، وغيرها)

ودعا رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز الشمري، ملاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد برخصة البناء خلال فترة الإنشاء وعدم مخالفة الأنظمة، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على كل مبنى مخالف.