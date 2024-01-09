بلدية محافظة الحريق تنفذ مسار جبلي لممارسة رياضة المشي

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دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء “مسار درب عجلان” بعد إعادة تأهيله وتطوير ، بحضور رئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي ورئيس مركز نعام عبدالله ال هلال ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وشهد درب عجلان مبادرة بلدية محافظة الحريق بالتعاون مع جمعية درب بإنشاء مسار جبلي لممارسة رياضة المشي في الطبيعة ( الهايكنق ) في الموقع الذي يعد أحد المعالم المهمة والتاريخية بالمحافظة.

كما نفذت بلدية الحريق عددًا من الأعمال منها إعادة ترميم الطريق ووضع حواجز حجرية ومسارات ومواقف للسيارات ولوحات إرشادية ووسائل لسلامة وجسر مشاة.