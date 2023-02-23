بلدية محافظة الخرج تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة وعروض تراثية

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أقامت بلدية محافظة الخرج فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التأسيس.

واشتملت الفعاليات المقامة بمقر الاحتفالات الرسمي على فعاليات متنوعة منها بناء البيوت بالطين والخيمة التراثية والسوق الشعبي القديم ومسيرة الإبل ومعرض السيارات القديمة ومسابقة افضل زي يحاكي التأسيس والعرضة السعودية وفلكلور الماضي الأصيل وأركان للأسر المنتجة وأركان متنوعة للجهات الحكومية.

وشهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار المحافظة الذين اعربوا من خلآل حضورهم عن أروع لحظات الفرح والفخر بالوطن في ذكرى اليوم التأسيس.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد إن ذكرى يوم التأسيس وأعتماد إبراز ذكراه يأتي تجسيدًا لمدى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، على تأكيد العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة.

وأكد “الزيد” أن يوم التأسيس ليس مجرد تاريخ ، ولا ذكرى وطنية عابرة؛ بل مناسبة للاعتزاز بجذور تاريخه لثلاثة قرون تحت راية العز وراية التوحيد.

وأضاف رئيس بلدية الخرج أن الاستعدادات ليوم التأسيس بدأت مبكر في المحافظة حيث تم رفع 3900 علم في الطرقات وتزيين الشوارع باللوحات الوطنية إضافة إلى اطلاق كافة الفعاليات التي تحاكي يوم التأسيس وعبق الماضي وتسعد أهالي المحافظة.