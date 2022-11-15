بلدية محافظة القطيف تنظم برنامج اليوم العالمي للسكري

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نظمت بلدية محافظة ‫القطيف بالتعاون مع مستشفى عنك العام اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢م في مقر البلدية برنامج ‫اليوم العالمي للسكري.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الصحي للحد من انتشار مرض السكر، من خلال وحدات توعوية، وتثقيف زوار البرنامج ، بمرض السكري وطرق الوقاية من الإصابة به، وكيفية تعايش المصابين بالسكري مع المرض والنظام الغذائي السليم الواجب اتباعه، وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة لدى كل أفراد المجتمع. إضافة إلى القيام بقياس العلامات الحيوية، وفحص مستوى السكر لعدد من الزوار.

وأكّد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني أن البلدية ترحّب بكافة المبادرات التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية؛ لتفعيل شراكاتها مع مختلف القطاعات، لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية في خدمة المجتمع ونشر الوعي الصحي.