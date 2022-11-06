بلدية محافظة بدر تنظم مبادرة “كات ووك”

نظمت بلدية محافظة بدر أمس, مبادرة “كات ووك 2022” التي تهدف لرفع مستوى الوعي بضرورة حماية القطط البرية ومن ضمنها النمر العربي، وذلك من خلال مسيرة أقيمت بممشى التنمية و حديقة الراكة بمدخل بدر الشمالي قطع من خلالها المشاركون من مختلف شرائح المجتمع مسافة سبعة كيلومترات.

وشملت المبادرة مسيرة توعوية شارك فيها ما يقارب 500 فرد من أبناء وبنات المحافظة وبالتعاون مع القطاعات الحكومية و الأمنية بالمحافظة، ومن ضمنها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي و مرور وشرطة المحافظة وفرق الدفاع المدني ومكتب فرع وزارة البيئة و المياه و الزراعة ببدر والفرق التطوعية و المدارس.

وتُعد مبادرة “كات ووك” للمشي إحدى المبادرات الإستراتيجية والتوعوية التي تقام سنوياً في الخامس من نوفمبر للحفاظ على حياة القطط البرية المهددة بالانقراض في العالم.