بلدية محافظة رياض الخبراء تطلق 10 حاضنات للباعة المتجولين

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أطلقت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء أمس، حاضنة الباعة المتجولين ومنافذ البيع في حدائق المحافظة، حيث بلغ عددها 10 حاضنات.

وتهدف الحاضنات إلى دعم الشباب والأسر المنتجة ومُلاك المتاجر وعربات الأطعمة المتوفرة، وتنظيم عمل هذه الفئة وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء المهندس بجاد بن جبر الجبرين، أن الحاضنة عبارة عن مواقع محددة من البلدية مكونة من عدة منافذ للبيع، حيث عملت البلدية على إنشائها وتجهيزها لخدمة الفئة المستهدفة، مضيفاً أن البلدية تسعى من خلال هذه الفكرة لتلبية احتياجات الباعة المتجولين والطلبات المقدمة منهم، كذلك المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ومعالجة التشوه البصري في مثل هذه المواقع.