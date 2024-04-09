بلدية محايل عسير تنفذ جولات رقابية

المناطق _ عمر آل قايد

نفذت بلدية محافظة محايل عسير، جولات تفتيشية ورقابية خلال، شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والمطاعم والبوفيهات والأسواق تزامناً مع حلول ⁧‫عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية على جميع المحال التجارية والغذائية لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وتستمر الجولات من قبل مراقبي البلدية للرفع من جودة امتثال المنشآت التجارية، وخاصة التي تقوم بإعداد وتجهيز المواد الغذائية.

وأشارت بلدية محايل إلى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات في حال وجود مخالفات، للحفاظ على صحة المستهلك.