بلدية وسط الدمام تنفذ 180 زيارة للمحلات والمنشآت التجارية والمباني ضمن حملة معالجة التشوه البصري خلال أسبوعين

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نفذت بلدية وسط الدمام 180 زيارة للمحلات والمنشآت التجارية والمباني، وذلك ضمن حملتها لرصد التشوهات البصرية التي تشمل المنشآت التجارية والمباني، تم خلالها توجيه عدد 43 إنذار لتصحيح ملاحظاتها، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم الغامدي، بأن إدارة الخدمات والصحة والبيئة بالبلدية قامت بهذه الزيارات، ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والتي تهدف الى إزالة التشوهات البصرية، والحد من مخلفات البناء، مؤكدا استمرار الجولات، حتى تحقق الحملات أهدافها، لتصبح مدينتي أجمل.

وأشار المهندس حاتم الغامدي الى أن البلدية تقوم بتقديم العديد من الخدمات في مجال النظافة الشاملة، ومعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، وبرنامج جودة الحياة، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.