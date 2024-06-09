بلدية ينبع تطرح العديد من الفرص الاستثمارية

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أعلنت بلدية محافظة ينبع عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية وذلك لمواكبة المشاريع الكبرى القائمة والمستقبلية في المحافظة.

وبينت البلدية أن الفرص عبارة عن تشغيل وصيانة محلات تجارية والواقعة بمخطط ج 16 شارع القدس، وتشغيل وصيانة أكشاك للمشروبات الساخنة والباردة بمخطط أ8 حي الزهور، وتشغيل وصيانة ملاعب رياضية وترفيهية والواقعة بالكورنيش الشمالي بجوار خيمة الفعاليات.

ودعت البلدية الراغبين بالاستفادة من الفرصة إلى زيارة البوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص https://furas.momra.gov.sa/ar، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.