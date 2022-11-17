“بلدي” تطلق خدمة البحث الموحّد للتعرّف على المنشآت المصنفة والمعتمدة لعدد من القطاعات

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أطلقت منصة “بلدي” خدمة البحث الموحّد لتمكين جميع المستفيدين من البحث عن المنشآت المصنفة والمعتمدة في قطاعات نقـل الأثاث المنزلـي والأجهزة الكهربائيـة، المكاتب الهندسية المعتمدة، منشآت مكافحة آفات الصحة العامة، والمقاولين المصنفين.

وتأتي الخدمة ضمن سلسة من الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنظيـم وضبـط التعامـل مع المنشـآت المعتمـدة، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوّار المملكة.

وتتيح هذه الخدمة إمكانية التعرّف على المنشآت المصنفة والمؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك من خلال الدخول على خدمة البحث الموحد عبر الرابط https://apps.balady.gov.sa/Eservices/MServices/Home/Anonymous?id=190 وتعبئة البينات المطلوبة عبر خطوات بسيطة وميسرة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم 370 خدمة رقمية استطاعت من خلالها الوصول لأكثر من 10 ملايين مستخدم لمنصات الوزارة الرقمية.