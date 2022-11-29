بلينكن: فرضنا عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا.. وسنغلب إيران

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن دول حلف الناتو متحدة في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مشيرا إلى “نجاح واشنطن في تضييق مصادر التمويل لروسيا”.

وأضاف خلال كلمته على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في بوخارست، أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو “ونواصل الضغط على الاقتصاد الروسي عبر هذه العقوبات”، لافتا إلى أن واشنطن تساعد كييف في التصدي لاستهداف القوات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

البحر الأسود ساحة حرب

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مضيفا أن روسيا حولت البحر الأسود إلى ساحة حرب.

فيما حمل روسيا مسؤولية التسبب في أسوأ أزمة غذاء دولية.

“سنفوز على إيران”

وفي رده عن سؤال في المؤتمر الصحافي عن توقعه لنتيجة المباراة المرتقبة في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين الأميركي والإيراني في كأس العالم، أعرب بلينكن عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على هزيمة منتخب إيران.

يشار إلى أن اجتماع بوخارست اليوم وغداً يأتي لبحث مسألة دعم قطاع الطاقة على الأراضي الأوكرانية، بعد أن تدمر بشكل كبير جراء الضربات الروسية المكثفة.