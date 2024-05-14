بلينكن من كييف: واشنطن ستدعم أوكرانيا حتى يتم “ضمان” أمنها

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تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء خلال كلمة ألقاها أمام طلاب في كييف بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم “ضمان” أمنها في مواجهة روسيا.

وقال بلينكن “جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم”. وأضاف “الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول”. وتابع “سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها”.

وأعلن بلينكن أن على المجتمع الدولي أن يجبر روسيا على دفع ثمن الدمار الذي خلفته في أوكرانيا خلال أكثر من عامين من الحرب.

وقال “ما دمره (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه … منحَنا الكونغرس سلطة وضع اليد على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن ننوي استخدامها”.

إلى ذلك أشاد بلينكن الثلاثاء، بقانون التعبئة العسكرية الأوكراني الجديد المثير للجدل، معتبراً أنه “قاس” لكنه “ضروري”.

ورأى أن القانون الجديد بشأن التعبئة العسكرية “كان قرارا صعبا، لكنه ضروري”. وقال أمام الطلاب في كييف إن هذه الخطوة “ستسمح لكم بتعزيز دفاعاتكم” وستزود “جيشكم بقوات إضافية للقتال ضد قوة غازية أكثر قدرة”.

وأقر البرلمان الأوكراني في نيسان/ابريل قانونا مثيرا للجدل حول التعبئة العسكرية لمواجهة الغزو الروسي، في ظلّ تكاثر الهجمات البرّية الروسية على خطّ الجبهة ونقص في المتطوّعين للخدمة في صفوف الجيش الأوكراني.

ومن شأن القانون الجديد أن يزيد من صعوبة التهرب من التجنيد.

من جهته طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الدول الغربية الداعمة لبلاده بتسريع عمليات تسليم الأسلحة الموعودة، بينما تحاول كييف صد هجوم روسي جديد في شمال شرق البلاد.

وقال في كلمته المسائية بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي في كييف “نحن بحاجة إلى تسريع عمليات التسليم بشكل ملحوظ. يمر وقت طويل جدًا حاليًا بين الإعلان عن حزم (المساعدات) ووصول الأسلحة إلى خط المواجهة”.