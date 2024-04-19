بلينكن: نركز على وقف التصعيد.. ولم نشارك في أي هجوم

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة “لم تشارك في أي عمل هجومي” بعد الانفجارات التي وقعت فجراً في وسط إيران ونسبها مسؤولون أميركيون ووسائل إعلام محلية إلى إسرائيل.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحافي في جزيرة كابري حيث عقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع: “لن أتكلّم عن الأحداث التي وردت تقارير بشأنها.. كل ما يمكنني قوله هو أن تركيزنا ينصب على وقف التصعيد”.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.

في سياق آخر، حث بلينكن على التطبيق السريع لتعهدات إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال إنه على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات المهمة فإن هناك حاجة لمزيد من النتائج المستدامة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، إن الولايات المتحدة أبلغت وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم أنها تلقت معلومات “في اللحظة الأخيرة” من إسرائيل بشأن عملية بطائرات مسيرة في إيران.

وأضاف تاجاني، الذي ترأس اجتماع وزراء الدول الصناعية، أن الولايات المتحدة قدمت المعلومات في جلسة صباح الجمعة التي تم تغيير موضوعها الرئيسي في اللحظة الأخيرة لمناقشة الهجوم المشتبه به.

وفي وقت مبكر الجمعة، انطلقت بطاريات الدفاع الجوي الإيراني في قاعدة جوية رئيسية وموقع نووي بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد بعد رصد طائرات مسيرة يشتبه في أنها جزء من هجوم إسرائيلي ردا على ما يبدو على هجوم طهران غير المسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال تاجاني إن الولايات المتحدة أبلغت وزراء مجموعة السبع بأن إسرائيل “أبلغتها في اللحظة الأخيرة” بشأن الطائرات المسيرة “لكن لم يكن هناك أي مشاركة للهجوم من قبل الولايات المتحدة، لقد كانت مجرد معلومات”.