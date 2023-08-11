بلينكن يؤكد دعم أمريكا جهود “إكواس” بشأن النيجر

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أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن “إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دورا رئيسيا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد”.

وقررت المنظمة الإقليمية الخميس نشر “قوتها الاحتياطية” لإعادة النظام الدستوري في النيجر، ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه “القوة الاحتياطية”، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.