بلينكن يعترف بخلافات حول نهج إدارة بايدن إزاء حرب غزة

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قالت شبكة “سي.إن.إن” الاثنين إن وزير الخارجية الأميركي اعترف بوجود خلافات داخل الوزارة حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

ونقلت (سي.إن.إن) عن بلينكن قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني وجهها لموظفي وزارة الخارجية واطلعت الشبكة الأميركية على نسخة منها “بعض العاملين بالوزارة ربما يختلفون مع النهج الذي نتبعه أو لديهم آراء بشأن ما يمكن تحسينه”.

وأضاف “كثير من المدنيين الفلسطينيين لاقوا حتفهم ومن الممكن وينبغي فعل ما هو أكثر بكثير للحد من معاناتهم”. ومضى قائلا “نؤمن بإدارة يقودها الفلسطينيون في غزة وتوحيدها مع الضفة الغربية”. وأضاف “يجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة”.

وفي السياق، كشف موقع “أكسيوس”، الاثنين، تفاصيل مذكرة داخلية وقعها موظفون في وزارة الخارجية الأميركية تدعو إدارة الرئيس جو بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتقول إن إسرائيل ترتكب “جرائم حرب”.

وقال “أكسيوس” إن المذكرة المكونة من خمس صفحات، التي وقعها نحو 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعو كبار المسؤولين إلى إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل وتطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ودون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن “بنشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر”، وانتقدته كذلك لـ”تشكيكه في عدد قتلى” الحرب في غزة. وكان الرئيس الأميركي قد قال في 27 أكتوبر إنه “لا يثق” في الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، لكنه قال أيضا إنه “متأكد من مقتل أبرياء” هناك.

وأوصى الموظفون “بشدة بأن تدعو (الإدارة الأميركية) إلى إطلاق سراح الرهائن لدى حماس و(إسرائيل)”، مشيرين إلى “آلاف” الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، من بينهم من لم توجه إليهم تهم”.

ويقول أكسيوس إنه رغم أن المذكرة بدأت بالإشارة إلى “الفظائع الأخيرة” التي ارتكبتها حماس في هجومها على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص وإشعال فتيل الحرب، إلا أنها تركز على الرد الإسرائيلي على الهجوم.

وتقول المذكرة، وفق موقع أكسيوس، إن الإجراءت التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين “تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.