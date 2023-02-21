بلينكن يعلن عن حزمة مساعدات لمتضرري الزلزال

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التقى أمس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بلرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد معاينة مواقع الهزة الأرضية، معلناً عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة مئة مليون دولار لمنكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أسبوعين متسبباً بدمار هائل ومقتل أكثر من 44 ألف شخص في البلدين.

وتجمع الولايات المتحدة وتركيا، وهما دولتان حليفتان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، علاقات متوترة في بعض الأحيان، وهذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين.

وقال الوزير الأمريكي إن «من المصلحة الوطنية والأمنية» لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديث مقاتلات «إف 16» الحالية وتزويد أنقرة بطائرات جديدة.

وأوضح أن واشنطن مدركة بشكل جيد المخاوف التركية المشروعة المتعلقة بحدودها الجنوبية.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بـ»مواصلة العمل معاً عن كثب لمعالجة تلك المخاوف».

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات «إف 16» وفق شروط تقييدية.