بمتابعة أمير الجوف.. مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم تستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام

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بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة, بدأت مدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف استقبال أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام، عبر قافلة تقل على متنها ١٣٤٨ حاجاً من جمهورية العراق.

وتعد المدينة محطة رئيسية في طريق الحج للقادمين من العراق بعد دخولهم الأراضي السعودية من منفذ جديدة عرعر الحدودي، وأولى المحطات للقادمين من دول الشام عبر منفذ الحديثة في محافظة القريات، وتتربع على مساحة مليون متر مربع وتتكون من منطقة استقبال للحجاج والضيافة السعودية والخدمات التي تقدم عبر الجهات الصحية والمبيت.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بمنطقة الجوف بدر بن عيد الشمري أن الجمعية وفرت الخدمات التي تضمن راحة الحجاج وخدمتهم حيث تستوعب مدينة الحجاج عبر مخيمات المبيت يومياً قرابة ٣ آلاف حاج، فيما تقدم لهم خدمات الضيافة السعودية، إضافة إلى الخدمات التي تقدم عبر الجهات الشريكة مثل بلدية أبو عجرم وتجمع الجوف الصحي والخدمات الإسعافية عبر الهلال الأحمر السعودي والخدمات المقدمة عبر وزارة الحج والعمرة وعبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تحفهم رجال الأمن للحفاظ على سلامتهم والاطمئنان عليهم حتى عودتهم إلى أراضي أوطانهم.

كما تشارك الجهات التطوعية بمجموعة من المتطوعين لتقديم خدمات العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الإعاقة والتنظيم داخل المدينة.