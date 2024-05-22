بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية.. منفذ جديدة عرعر يستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن من العراق

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استقبل منفذ جديدة عرعر الحدودي، اليوم ، الفوج الأول من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة، لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الحكيمة – أيدها الله – لهم من لحظة وصولهم وحتى عودتهم لديارهم سالمين آمنين.

وتعمل لجنة الحج بمنطقة الحدود الشمالية وبإشراف مباشر ومتابعة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على سرعة إنهاء الإجراءات كافة للحجاج وتقديم جميع الخدمات ومنها الرعاية الطبية والوقائية والتوعوية، إلى جانب العديد من الخدمات التي جندت من أجلها جميع الجهات كوادرها البشرية وإمكانيتها المادية لراحة ضيوف الرحمن.

وعبر حجاجُ بيتِ الله الحرام القادمون من جمهورية العراق الشقيقة عن شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن والخِدْمَاتِ التي تُقَدِّمُها الجهاتُ المعنيةُ ذاتُ العلاقة بشؤون الحج والحجاج , مشيدين بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتجهيزات السريعة في إنهاء إجراءات الوصول والخِدْمَاتِ الصحيةِ والطبيةِ المقدمةِ بمنفذ جديدة عرعر الحدودي .