بمتابعة أمير منطقة تبوك.. مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن العائدين إلى دولهم

المناطق- تبوك

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ووسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج .

وأعرب الحجاج المغادرون إلى أوطانهم في تصريحات لهم عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدمها وتوفرها وتسخرها سنوياً لحجاج بيت الله الحرام، مثمنين ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، كما أثنى الحجاج المغادرون على الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم أثناء قدومهم عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين (نسخة من القرآن الكريم) أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظها من كل سوء ومكروه .

وعبّر الحاج خالد وليد علي عن إعجابه الشديد بالتنظيم المميز بالمشاعر المقدسة، وعناية الجميع بالمملكة أفراد وقطاعات بالحجاج والاهتمام بهم، منوهاً بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لأداء مناسك الحج، معرباً عن تقديره لكل ما وجده من حفاوة وتقدير في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، سائلاً المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمونه من أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم .

ومن جهته امتدح الحاج يوسف مصطفى من الأردن، الترتيب والتنظيم المميز في كل مراحل أداء المناسك على جميع المستويات طوال أيام الحج وتوفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وبما وجدوه من تعامل طيب وترحيب من العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عند القدوم وعند المغادرة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه .

كما نوهت الحاجة خديجة سعيدات من الأردن، بالتفاعل الإنساني الغير مستغرب على شعب المملكة و الذي وجدوه من جميع العاملين والعاملات بالقطاعات المشاركة بأعمال الحج الموجودة في المشاعر المقدسة والتي وفّرت أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج كذلك جودة الخدمات المقدمة لهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ، داعيةً الله عز وجل أن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين والقائمين والعاملين خيراً على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات جليلة في الحج .