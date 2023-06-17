بمتابعة وإشراف أمير تبوك .. مدينة الحجاج “بحالة عمار” تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن

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تواصل الجهات الحكومية العاملة بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ، أعمالها بتوفير كل الإمكانيات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات جليلة ومتنوعة، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة.

وعبر ضيوف الرحمن القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أمس، عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات منذ لحظة وصولهم للمملكة.

وأثنت كل من الحاجة ثنية والحاجة عليا من الأردن على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى سرعة إنهاء إجراءات الدخول وتوفير كافة سبل الراحة لهما، والتي وجدوها فور وصولهما المملكة عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار رغم كبر سنهما.

وقال الحاج نايف علي الزبون من الأردن: أشكر قيادة المملكة على ما وجدنا من أخوة صادقة وبشاشة ورحابة صدر من كافة العاملين، بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار.

من جهته أبدى الحاج عبدالله قعاونة إعجابه الشديد بالتنظيم وكافة الأعمال بالمنفذ، والعناية بالحجاج لحظة دخولهم أرض المملكة، داعيًا الله أن يديم على المملكة قيادتها وعزها ورفعتها على ماتقوم به من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام.

وعبرت الحاجة خولة من الأردن عن فرحتها الغامرة فور وصول موافقة الحج، مشيدةً بالكوادر الوطنية التي تعمل في مدينة الحجاج بالمنفذ مما يسهل الكثير عليها في رحلتها الروحانية والإيمانية نحو مكة لأداء فريضة الحج.