بمستشفى الملك خالد في الخرج.. فريق جراحة الأعصاب ينجح في ‏إجراء طبي دقيق لمواطن في العقد الثاني

المناطق_متابعات

نجح فريق جراحة الأعصاب بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج من إجراء عملية جراحية دقيقة لمواطن في العقد الثاني من العمر؛ يعاني من تكيس صديد في المخ وتسوس صديدي لعظام الجمجمة مما تسبب له بصداع متكرر.

وتفصيلاً، بعد عمل الفحوصات اللازمة والتشخيص الدقيق للحالة، قام الفريق الطبي بإزالة التكيس الصديدي وإزالة العظم الملتهب وزراعة شريحة تيتانيوم 15*12 cm وترميم أغشية المخ، حيث تكللت العملية بنجاح وخرج المريض وهو بحالة جيدة -ولله الحمد-، وذلك بعد أن وضع تحت الملاحظة.

يذكر أن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول يشهد تطور نوعي في العمليات الجراحية والخدمات الصحية؛ بتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي عبر تقنيات مستحدثة وكوادر متخصصة.