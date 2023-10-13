بمسيرة وألعاب نارية.. البطولة العربية للسهام تنطلق في الرياض

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انطلقت مساء اليوم، تجارب المنافسات للبطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، رجال وسيدات، في مدينة الرياض للمرة الأولى، وتستمر إلى 17 أكتوبر الحالي، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 20 منتخباً، وينظمها الاتحاد السعودي للسهام.

وتضمن حفل افتتاح البطولة الذي استمر لنصف ساعة، مسيرة للاعبي المنتخبات العربية المشاركة، وعروض للألعاب النارية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل بن عبدالمحسن الحكير, أن استضافة هذا الحدث العربي الكبير في لعبة السهام على المستوى العربي يأتي امتداداً لاستضافة المملكة العربية السعودية لأهم البطولات والمنافسات الخليجية والعربية والقارية والعالمية في السنوات الأخيرة، مبيناً أن استضافة البطولة العربية للمرة الأولى ستكون نواة استضافة العديد من البطولات القارية والعالمية مستقبلاً في لعبة السهام، مشيراً إلى أنه أحد أبرز أهداف اتحاد اللعبة.