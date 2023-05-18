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بمشاركة أكثر من 300 دار نشر.. معرض “المدينة للكتاب” يفتح أبوابه اليوم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 مايو 2023 - 4:16 صباحًا

المناطق_متابعات

يفتتح اليوم (الخميس) معرض المدينة المنورة للكتاب 2023، والذي سيستمر لمدة 10 أيام، ويشارك فيه أكثر من 300 دار نشر عربية ومحلية ودولية.

وسيقع المعرض خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، ويستمر حتى يوم الـ 27 من شهر مايو الجاري.

وسيقام المعرض على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، وسيستقبل الزوار يومياً من الساعة الـ 2 ظهراً حتى الـ 12 منتصف الليل.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 18 مايو 2023 - 4:16 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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