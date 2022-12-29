بمشاركة دولية.. جهات ثقافية تشارك بفعاليات في “داكار السعودية”

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تنظم وزارة الثقافة، وهيئة التراث وهيئة المسرح، والفنون الأدائية، بالشراكة مع برنامج “جودة الحياة”، باقة من الفعاليات الثقافية في النسخة الـ45 من رالي داكار التي تستضيفها المملكة في 2023؛ للسنة الرابعة، بمشاركة دولية ووسائل الإعلام العالمية.

وتقام الفعاليات في 3 محطات من السباق، ففي ينبع، سيتم استقبال المشاركين بالزي التقليدي، وتقديم الضيافة لهم في محطة استلهم تصميمها من أسلوب المركز التقليدي للمنطقة وسط الأهازيج والفنون الأدائية، وسيتعرفون على عدد من الحرف اليدوية الشهيرة وفنون الخط العربي.

وفي الرياض سيتم استقبال المشاركين في موقع مستلهم من “بطن الحوى” المعروف في البيوت الشعبية بالمنطقة الوسطى، وستقدم ضيافة القهوة السعودية والأكلات التقليدية للمنطقة، ويتعرف المشاركون على بعض الحرف مثل حرفة السدو.

وفي الهفوف، سيتم استقبال المشاركين في مكان مستلهم من شواطئ المنطقة، وستقدم لهم المأكولات البحرية إلى جانب مجموعة من الفنون الأدائية في المنطقة الشرقية، وسيتعرفون على أهم حرف المنطقة.