بمشاركة سيدات المجتمع.. “مسام” يقيم مأدبة عشاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

المناطق _ أحمد حماد

أقام مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أمس الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، مأدبة عشاء بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، شارك فيها صاحبات السمو الأميرات ونخبة من سيدات المجتمع ولفيف من الإعلاميات البارزات.

أشادت الحاضرات بدور المرأة المجتمعي وتأثيرها الفاعل في مسيرة التنمية بشتى المجالات، وكذلك دورها المهم والمحوري في نهضة وبناء المجتمعات، وتأثيرها الملموس في كافة مجالات الحياة.

وأثنت الحاضرات على استراتيجية تمكين المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعيش المرأة السعودية عصرها الذهبي، بفضل وجود إرادة تؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.

وشهد الحفل نقاشاً بين الحاضرات حول الجهود الإنسانية التي يبذلها مشروع “مسام” خلال عمله على تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وما حققه من نتائج إيجابية للحفاظ على حياة الأبرياء من هذا الخطر الذي يفتك بحياة المدنيين منهم النساء والأطفال.

وساهمت جهود “مسام” في وقف تهجير ونزوح المرأة في اليمن بسبب الألغام، وإعادة النازحات إلى الديار مرة أخرى بعد تطهير العديد من المناطق السكنية والمزارع، بعد أن عانى اليمنيون الشتات الاجتماعي لسنوات بسبب انتشار الألغام.

جدير بالذكر أن مشروع مسام تمكن منذ بداية عمله في 2018 م وحتى الآن من تطهير مساحة 55,175,814 متر مربع من الأراضي اليمنية واشتملت هذه المساحة على العديد من المناطق ذات التأثير العالي والكثافة السكانية والمناطق الزراعية والقرى والمنازل والمدارس وكذلك الطرقات بنزع اجمالي 434,002 لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، ما ساهم في عودة الحياة الآمنة والاستقرار الأسري والترابط المجتمعي للكثير من المواطنين في اليمن الذي وقعوا تحت وطأة الخوف من مخاطر الألغام.