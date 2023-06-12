بمشاركة مجتمعية.. أكثر من 100 متطوع ومتطوعة يشاركون بعض الفرص مع بلدية عنيزة خلال شهر..

المناطق – القصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة 7 فرص تطوعية خلال شهر شملت فرص للمشاركة في فعالية اليوم العالمي للبيئة من خلال زراعة الأشجار في الحدائق العامة بمواقع مختلفة وفرصة للمشاركة بالتوعية بالمحافظة على الممتلكات العامة في حديقة الأشرفية وفرصة لرفع الوعي لنظافة الأماكن العامة وإضافة لفرص متنوعة شملت نظافة أماكن التنزه في وادي الرمة، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، إلى جانب أعمال المشاركة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية والتعليمية والخيرية والغير ربحية.

وجاءت الأعمال التطوعية بشكل متنوع شملت أعمالاً بيئية وتوعية بلغت فيها ساعات التطوع حوالي 530 ساعة تطوعية وتهدف بذلك رفع الوعي المجتمعي لمختلف الأعمال منها المحافظة على الممتلكات العامة ونظافة الأماكن العامة والمنتزهات إضافة للوعي البيئي المتمثل بزراعة الأشجار، إضافة لذلك عملت البلدية عدداً من أعمال الشراكة المجتمعية مع كلية الطب بجامعة القصيم والقطاع الصحي ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة وعدد من الجمعيات الخيرية شملت عدداً من المواقع منها حديقة الأشرفية وحديقة المطار وسط المحافظة، وذلك لأعمال مجتمعية توعوية وصحية متنوعة خلال نفس الفترة.