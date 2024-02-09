بمشاركة نائب وزير الخارجية .. انطلاق مسيرة كات ووك 2024 من الرياض للعالم احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي

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شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم ، بانطلاق مسيرة كات ووك 2024 من حي السفارات بالعاصمة الرياض إلى العالم، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.

وشارك إلى جانب معالي نائب وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي وعددٍ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة، وذلك بتنظيم من وزارة الخارجية، ومؤسسة “كاتموسفير”، ومكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي مسيرة كات ووك 2024 ‏هذا العام بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوماً عالمياً للنمر العربي، للتوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها.

وقام المشاركون في مسيرة كات ووك 2024 بالمشي مسافة تصل إلى 7 كيلومترات لهدف تعزيز الوعي بترابط رفاهيهتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا وأهمية الحفاظ على القطط الكبيرة السبعة وأبرزها النمر العربي، وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

يذكر بأن مبادرة كات ووك سجلت مشاركة أكثر من 90 ألف شخص من 136 دولة حول العالم وذلك خلال عامي 2021-2022 بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية القطط البرية وحمايتها والحفاظ على البيئة التي تعيش فيها.