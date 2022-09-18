بمشاركة وزير التعليم.. انطلاق أعمال يوم الحلول في قمة تحويل التعليم في نيويورك

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شارك معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، في الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول التي أعلنت انطلاق فعالياته وجلساته ضمن أعمال قمة “تحويل التعليم” المقامة بمدينة نيويورك الأمريكية؛ تزامناً مع انعقاد الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 13-27 سبتمبر الجاري.

وتُعتبر الجلسات الوزارية التي تُقام خلال هذه القمة منصة للشركاء العالميين لحشد الدعم لإطلاق أو توسيع نطاق المبادرات المتعلقة بموضوعات قمة “تحويل التعليم”، حيث عُرضت مجموعة من المبادرات التي تسعى للحصول على شراكات وتحالفات دولية؛ للمساهمة في تحويل التعليم بمشاركة وتنظيم من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وشهدت الجلسات استعراض مبادرات تحويل التعليم عبر 5 محاور، منها توفير مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية، ودعم التعلّم ومهارات الحياة، وكذلك العمل والتنمية المستدامة، والمعلمين والتدريس ومهنة التدريس، إضافةً إلى التعلّم الرقمي والتحوّل، وتمويل التعليم.

ويناقش وزراء التعليم المشاركون في “قمة تحويل التعليم” التعافي من الفاقد التعليمي الناتج عن آثار جائحة كورونا، والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة بالتعليم في أجندة 2030.

وتُقام قمة “تحويل التعليم” خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، حيث تجري فعاليات اليوم الأول يوم 16 تحت عنوان: “يوم التعبئة”، وكذلك انعقاد جلسات الوفود الرسمية خلال اليوم الثاني في 17 سبتمبر تحت عنوان؛ “يوم الحلول”، إضافةً إلى اجتماع قادة التعليم في العالم يوم 19 تحت عنوان: “يوم القادة”.