بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة.. الرياض تستضيف بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس

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أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، اليوم الثلاثاء، اختيار مدينة الرياض وللمرة الأولى في تاريخها؛ لاستضافة بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك خلال الفترة 2-17 من سبتمبر 2023، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة من مختلف دول العالم.
وتعد هذه البطولة أكبر بطولة ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1895، وأول بطولة في تاريخ اللعبة تكون المشاركة فيها إجبارية، كونها أهم المحطات المؤهلة للأولمبياد الباريسي، حيث إن عدم المشاركة فيها؛ تعني عدم التواجد نهائياً في الأولمبياد المقبل، وفقًا للحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر موقع «تويتر».
ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالقطاع الرياضي أسهم، في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة رياضياً.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي أن استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات، مضيفًا: «تتوافق هذه الاستضافة، مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية».
وأشار وزير الرياضة إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.