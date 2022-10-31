بمناسبة اليوم العالمي للادخار.. نصائح لمن لا تزيد رواتبهم على 3500 ريال شهريا

وجه الدكتور سالم باشميل، مدرب سفراء ريالي للوعي المالي، نصيحة في غاية الأهمية لمن يتراوح راتبه من 2000 إلى 3500 ريال، لكي يستطيع الادخار من راتبه.

وأضاف باشميل خلال لقائه ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، بمناسبة اليوم العالمي للادخار:” أنه ينبغي على أصحاب الرواتب القليلة، زيادة الدخل الشهري من خلال البحث عن فرص العمل، وذلك حتى يستطيع الادخار.

وتابع: من الخطأ أن يصرف الموظف راتبه الشهري، كله من دون ادخار، مُشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا كلما زاد رواتبهم زادت مصاريفهم والمفترض أنه كلما زاد الراتب زاد الادخار.