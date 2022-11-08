بمناسبة انعقاد قمة المناخ.. «السديس»: نخطط لتحويل البيئة المحيطة بالحرمين إلى بيئة خضراء

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عزم الرئاسة على أن تحول البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين إلى بيئة خضراء صحية وسليمة، جاء ذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022.

وأوضح أن الرئاسة تقوم بعمل دراسات علمية وفق خطط مدروسة أعدت عن طريق مختصين عالميين لتطوير البيئة المحيطة بالحرمين الشريفين وجعلها بيئة آمنة وصحية تساهم في تأدية مرتاديهما مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد الشيخ السديس على دور القيادة الحكيمة -أيدها الله- ودعمها غير المحدود لمثل هذه المبادرات الفعالة التي تخدم رؤية المملكة المباركة 2030.